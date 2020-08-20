Свидетель по делу Ефремова не узнал себя на видеозаписях

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20.08.2020, 18:48, Новости дня

Свидетель по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова Александр Кобец, который сообщил, что артиста якобы не было за рулем в момент ДТП, не узнал себя на записях с места событий.

«Я себя не вижу на этой видеозаписи, здесь видео искаженное», – сказал Кобец в Пресненском суде Москвы, передает ТАСС.

Также Кобец отмечал, что слеп на один глаз, и в день ДТП пил пиво с приятелем.

Ранее свидетель уверенно заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП. Со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины, который позже начал угрожать расправой, сказал мужчина.

В среду в суде допросили свидетелей: актеров Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович, поэта Андрея Орлова.

Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник. Специалист-автотехник в суде призвал учитывать в расследовании аварии «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».



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