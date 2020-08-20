Канье Уэст делится новыми идеями своей предвыборной кампании: христианский TikTok и смеющаяся Анна Винтур

20.08.2020, 18:45, Разное

Казалось, в последние дни американский рэпер был озабочен лишь вопросом спасения своего брака с Ким Кардашьян и на время забыл о своем намерении стать президентом США (которое он, напомним, озвучил в июле этого года). Однако, судя по последним сообщениям в Twitter Канье, отдых в Доминиканской республике и Колорадо лишь еще больше подстегнул его воображение для создания новых идей, которые могут понравиться избирателям. Так, вчера Уэст предложил своим подписчикам организовать… христианскую версию TikTok.

У меня только что было настоящее видение – Jesus Tok. Я смотрел TikTok со своей дочерью и понял, что большая часть контента у меня, как у христианина и отца, вызвала серьезное беспокойство. Но сама технология мне нравится… Мы с моей командой молимся о том, чтобы создать христианскую версию приложения, которая стала бы безопасной для детей со всего мира. Во имя Иисуса. Аминь,

– написал музыкант в соцсети.

Канье Уэст

Кажется, порыв Канье не остановил даже тот факт, что в скором времени TikTok на территории США могут вообще запретить – во всяком случае, именно этого добивается своим указом президент Дональд Трамп. Впрочем, такие проволочки как “какие-то законы” мало волнуют мистера Уэста. В одном из последующих твитов он выложил предполагаемую листовку своей промо-кампании под названием “Видение 2020 Канье”, на которой были изображены лица улыбающихся и смеющихся людей. В числе прочих там оказались Анна Винтур и Кирстен Данст – известные личности, никогда открыто не заявлявшие о своей поддержке Канье Уэста. Более того – представители обеих подтвердили изданию People, что рэпер даже не спросил их разрешения на использование этих фото, просто “вырезав” их из оказавшихся в его распоряжении фотосетов. Вполне возможно, что в будущем Уэст придется отказаться от использования такого промо – или же каким-то образом убедить Данст и Винтер поддержать его на выборах.

Напомним, после заявления о своем намерении баллотироваться в президенты США Канье неоднократно давал прессе поводы усомниться в серьезности своей кампании. К тому же его решение выдвинуть свою кандидатуру повлекло за собой настоящую драму с семьей Кардашьян. Практически все лето музыкант ежедневно делится в Twitter шокирующими рассказами о себе и своей семье, а во время первого общения с избирателями рассказал о том, что его супруга Ким Кардашьян хотела сделать аборт и “убить их ребенка”. За этим заявлением также последовали слова о том, что Канье планирует развестись с женой и что Ким намерена запереть его в клинике. В ответ на это супруга выпустила в Instagram пространное заявление о психическом здоровье своего мужа, в котором рассказала о многолетней борьбе Канье с биполярным расстройством.