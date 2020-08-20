 

Смертность в Швеции из-за коронавируса побила 150-летний рекорд

20.08.2020, 18:08, Новости дня

Смертность в Швеции, где власти отказались вводить жесткие ограничительные меры во время вспышки коронавируса, побила 150-летний рекорд, только в первом полугодии 2020 года умерли 51 тыс. 405 человек.

По данным Государственного управления статистики (SCB), за последние 15 лет в Швеции зафиксирован самый низкий прирост населения в первом полугодии 2020 года, что, в свою очередь, также связано с высокой смертностью из-за распространения COVID-19, пишет Daily Mail.

Ко всему прочему уточняется, что из общего числа погибших 4 тыс. 500 человек умерли именно от последствий коронавируса.

Так, больше всего скончавшихся в Стокгольме и столичном округе. Всего в стране с начала пандемии заразились вирусом более 85 тыс. человек, умерли – 5 тыс. 802.

Напомним, немецкая Die Welt написала, что европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» является мифом.

Также сообщалось, лось, почему в Швеции не вводился строгий карантин, несмотря на массовое распространение коронавируса и насколько такой подход окажется эффективным. 

В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса. Financial Times также написала, что экономике Швеции не помог отказ от карантина.

Позднее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин. А шведские ученые скептически отнеслись к российской вакцине от коронавируса и заявили, что не готовы подтвердить ее успешность.



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