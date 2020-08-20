 

Готовившие похищение одного из лидеров ополчения Донбасса дали признательные показания

20.08.2020, 18:08, Новости дня

Сразу после задержания почти все обвиняемые в попытке похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) дали признательные показания.

«После задержания в присутствии своих защитников почти все фигуранты дали признательные показания и рассказали о деталях спланированного похищения. Многие фигуранты проживают в Московском регионе», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в четверг стало известно, что ФСБ пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Отмечается, что организатором и координатором акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

ФСБ показала видео задержания сотрудников СБУ. 

Сообщалось, что для похищения были сформированы две группы из членов российской ОПГ, им пообещали за работу 200 тыс. долларов и выплатили аванс в 50 тыс. долларов. Семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, им предъявлено обвинение.



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