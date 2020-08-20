Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального

20.08.2020, 18:08, Новости дня

Врачи при обследовании блогера Алексея Навального, который находится в реанимации больницы Омска, исключили у него инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом, сообщил замглавврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

«В настоящее время, учитывая данные лабораторно- клинических исследований, данные исследований крови, инструментальных исследований, консультаций специалистов, в том числе федеральных экспертов (…), мы можем говорить, что нет данных за травматические повреждения, в том числе за черепно-мозговую травму. Нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда, не находим данные за какие-то инфекционные поражения, в том числе ковид-инфекцию», – передает его слова ТАСС.

Между тем, в Минздраве Омской области сообщили, что решение о транспортировке Навального из города примет консилиум.

«Его отпустят только после того, как будет проведен консилиум, где врачи примут решение, транспортабелен он или нет», – сообщили в ведомстве.

Сторонники Навального ранее заявляли, что договорились о переводе блогера для обследования и лечения в один из токсикологических центров в Европе.

Ранее в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.