ТКГ подтверждает встречу советников глав государств “Нормандской четверки”

20.08.2020, 18:05, Новости дня

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердила встречу советников глав государств “Нормандской четверки”. Об этом на брифинге в Херсонской области 20 августа сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Подтвердили встречу советников в “Нормандском формате”. Это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения – встречи лидеров “Норманди”, – сказал Зеленский.

Дату встречи президент не назвал. Российское агентство “Интерфакс” 19 августа со ссылкой на источник писало, что встреча должна состояться 28 августа. По информации агентства, на ней должны обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств нормандского формата.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.