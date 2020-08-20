 

Бывшего помощника Трампа задержали в рамках дела о мошенничестве

20.08.2020, 18:05, Новости дня

В США по делу о мошенничестве задержали четырех человек, среди которых бывший помощник президента Дональда Трампа Стив Бэннон. Об этом 20 августа проинформировал сайт американского минюста.

Задержанных обвиняют в хищениях сотен тысяч долларов, которые были пожертвованы на строительство стены на границе США и Мексики. Всего в рамках кампании We Build The Wall (Мы строим стену) было собрано более $25 млн.

В минюсте США рассказали, что Бэннон и его сообщники, согласно данным следствия, ” не только лгали донорам, но и планировали скрыть свое незаконное присвоение средств путем создания фиктивных счетов-фактур и счетов для отмывания пожертвований и сокрытия своих преступлений, не проявляя уважения к закону или правде”.

В частности, Бэннон якобы использовал для покрытия личных расходов часть средств из $1 млн, которые пришли на счет подконтрольной ему некоммерческой организации.

Судебное заседание по избранию меры пресечения Бэннону должно состоятся сегодня в Нью-Йорке, сообщил минюст США.

Телеканал CNN отметил, что, поскольку Бэннона подозревают в ненасильственном преступлении, прокуратура, вероятно, не будет настаивать на содержании под стражей.

В 2016 году Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа, а после его победы был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности.

Бэннон был отстранен от должности главного стратегического советника президента США в августе 2017 года.

Экс-помощник американского президента считается главным источником сведений для книги журналиста Майкла Вулффа “Огонь и ярость: в Белом доме Трампа”, которую в Белом доме назвали лживой. 4 января Трамп сказал, что его экс-советник потерял рассудок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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