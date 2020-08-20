 

В Киеве пьяный мужчина, которого не пустили в супермаркет без маски, угрожал его взорвать

20.08.2020, 18:05, Новости дня

В Киеве 20 августа мужчина угрожал устроить взрыв в супермаркете. Об этом сообщил паблик “Киев оперативный” в Facebook.

Инцидент произошел в магазине “Велмарт” на улице Чернобыльской в Святошинском районе столицы.

“Из магазина поступил вызов на [линию] 102, что там находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех подорвать”, – говорится в сообщении.

О! Давно терористів не було🙈З магазину «Велмарт», що на Чорнобильській, надійшов виклик на 102: «у магазині знаходиться п‘яний чоловік із підозрілим чорним пакетом, який погрожує всіх підірвати»🙈

Posted by Киев Оперативный on Neljapäev, 20. august 2020

Позже пресс-служба полиции Киева сообщила в Facebook, что информация о наличии взрывчатки у мужчины не подтвердилась.

“В столичную полицию поступило сообщение, что в супермаркете на улице Чернобыльской неизвестный устроил конфликт с охраной и угрожает пакетом, в котором якобы находится взрывчатка… Предварительно установлено, что он зашел в магазин без маски, а поэтому ему было отказано в обслуживании. На это мужчина стал конфликтовать с охраной и угрожать якобы взрывчаткой в пакете”, – говорится в сообщении.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили в отношении него админпротокол за появление в общественных местах в пьяном виде (ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Інформація щодо наявності вибухівки у відвідувача столичного супермаркету не підтвердиласяПравопорушника, який…

Posted by Поліція Києва on Neljapäev, 20. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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