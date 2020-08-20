 

РАН: использование транслита развивает творческие умения, рациональное мышление и вкус

20.08.2020, 17:58, Разное

Институт лингвистических исследований Российской академии наук (РАН) опубликовал на своём сайте доклад, основанный на данных, полученных за 13 месяцев наблюдений.

Сотрудники института выяснили, что люди, использующие в СМС, а также в социальных сетях и мессенджерах транслитерацию, обычно более склонны к творчеству, а их мышление часто более логичное.

В исследовании приняли участия 684 человека разных возрастов и пола. В первый день исследований сотрудники института выдали участникам эксперимента полотно и инструменты для рисования и попросили изобразить бесконечность. Испытуемых попросили пройти несколько тестов на логическое мышление, основанных на загадках. После этого психологи, лингвисты и другие работники института записали результаты первичного теста и предложили подопытным удалить русскую раскладку на клавиатуре их гаджетов, попросив при этом весь год писать русские слова исключительно транслитом.

По окончании года участники эксперимента вновь вернулись в институт и снова прошли те же тесты, что и в прошлом году. Результаты теста шокировали работников: у 501 человека из 684 произошёл заметный прогресс в абстрактном мышлении и логике. 73 человека не показали прогресса, а 10 человек отказались от транслита после 3-го дня исследований.

– Основываясь на сопоставлении прошлогодних и сегодняшних результатов, институт лингвистических исследований Российской академии наук пришёл к выводу, что те, кто используют транслит — творческие люди с рациональным мышлением. Когда кто-нибудь будет упрекать вас в транслитерации, смело можете ссылаться на наше исследование! Уже сегодня я написала своему мужу: Privet, zaberi syna iz sadika и теперь попробую чаще использовать транслитерацию, — рассказала об эксперименте сотрудник института лингвистических исследований РАН Ирина Пузыревская.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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