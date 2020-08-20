 

Певицу Валентину Легкоступову кремировали в Москве

20.08.2020, 17:48, Новости дня

Тело певицы Валентины Легкоступовой кремировали в Москве, сообщила подруга артистки певица Наталья Штурм.

«Валентину кремировали», – цитирует РИА «Новости» Штурм.

Напомним, исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу после того, как ее с пробитой головой нашла дочь.

СМИ сообщали, что Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь, а после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.

Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, Легкоступова несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. По данным СМИ, в настоящее время Фирсов задержан.

Артистка скончалась 14 августа.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / “Ливерпуль” одержал победу над “Астон Виллой” в чемпионате Англии

25.06 / Суд признал строительство китайского завода на Байкале незаконным

06.07 / Боевики ранили украинского военнослужащего возле Верхнеторецкого – штаб ООС

21.07 / Киевский историк заявил об украинском происхождении богов

07.07 / ФСБ предотвратила теракт в Астрахани

06.07 / СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным

01.07 / Кабмин отложил на неделю рассмотрение законопроекта, который отменяет люстрацию представителей Компартии

02.07 / Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в связи с COVID-19

29.06 / Белый дом пригласил 8 законодателей на брифинг о вознаграждении талибов со стороны РФ

06.07 / Одиночество Валентины Клягиной: почему звезда советского кино 10 лет не видела сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска