 

Члена совета белорусской оппозиции вызвали в СК республики

20.08.2020, 17:48, Новости дня

Член президиума координационного совета оппозиции в Белоруссии Максим Знак вызван в следственный комитет страны для дачи пояснений.

«Максим Знак вызван завтра (21 августа – прим. ВЗГЛЯД) в 10.00 в Следственный комитет для дачи пояснений по возбужденному уголовному делу (о призывах к захвату власти», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы совета.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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