 

Минск поблагодарил Вашингтон за поддержку суверенитета Белоруссии

20.08.2020, 17:48, Новости дня

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США по политическим вопросом Дэвидом Хэйлом, политики обсудили ситуацию в республике.

«Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Белоруссии, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия. Министр поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости республики Белоруссия», – цитирует РИА «Новости» сообщение белорусского МИД.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция попросила США не направлять своего посла в страну и получила заверения, что Вашингтон пока этого не сделает.



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