Число заявок на пособие по безработице в США вновь превысило миллион

20.08.2020, 17:47, Новости дня

Количество обращений за пособием безработице в США на прошлой неделе неожиданно вновь превысило миллион.

Число первичных заявок выросло до 1,106 миллиона с учетом поправки на сезонность, сообщило в четверг Министерство труда. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали 925 000 заявок. На позапрошлой неделе показатель, пересмотренный в сторону повышения, составил 971,000. Это была первая неделя с марта, когда количество заявок оказалось меньше 1 миллиона.

Срок действия федеральных надбавок к пособию в размере 600 долларов в неделю истек 31 июля. Хотя президент Дональд Трамп подписал указ, включающий положение о продлении надбавок в размере в 400 долларов в неделю, возникла путаница с его реализацией.

Штаты обязаны покрывать 100 долларов пособий, но многие губернаторы указали, что у них нет финансовых возможностей на фоне сокращения доходов в связи с пандемией COVID-19. Оставшиеся 300 долларов будут профинансированы за счет ограниченной программы оказания помощи в случае стихийных бедствий, которая, по оценкам экономистов, может быть исчерпана уже в сентябре.

Тем временем число заражений COVID-19 в стране продолжает расти, вынуждая власти в некоторых из наиболее пострадавших районов либо снова закрывать предприятия, либо приостанавливать их открытие. Также возникают новые вспышки в связи с тем, что некоторые колледжи открывают свои кампусы.

В конце марта количество первичных заявок на пособие достигло рекордной отметки 6,867 миллиона.

Отчет Минтруда также свидетельствует, что на позапрошлой неделе количество людей, продолжающих получать пособие после первой недели, сократилось до 14,884 миллиона.

На данный момент в США восстановлено лишь 9,3 миллиона из 22 миллионов рабочих мест, потерянных за период с февраля по апрель.