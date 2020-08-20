Против экс-советника Трампа Стива Бэннона выдвинуты обвинения в мошенничестве

20.08.2020, 17:47, Новости дня

Бывшего советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона обвиняют в заговоре с целью совершения электронного мошенничества в связи с кампанией по сбору средств в поддержку строительства обещанной Трампом пограничной стены между США и Мексикой, сообщило в четверг Министерство юстиции.

Федеральные прокуроры Манхэттена объявили, что в незасекреченном обвинительном заключении помимо Бэннона также фигурирует ряд других лиц, в том числе Брайан Колфаге, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши. Фигурантов обвиняют в обманном получении сотен тысяч доноров в рамках краудфандинговой кампании под названием «Мы строим стену» на общую сумму 25 миллионов долларов.

По словам прокуроров, доноры кампании считали, что деньги пойдут на строительство пограничной стены. Однако Колфаге, которого называют публичным лицом и основателем операции, получил тысячи долларов, которые тратил на ведение роскошного образа жизни.

Бэннон, видная фигура правого крыла в американской политике, работал в предвыборном штабе Трампа, а затем выступал в качестве высокопоставленного советника в Белом доме.

Обещание построить стену на границе с Мексикой стало одним из ключевых элементов предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Колфаге должен предстать перед федеральным судом позднее в четверг во Флориде, а Бэннон предстанет перед федеральным судом Манхэттена. Двое других ответчиков должны предстать перед судами Флориды и Колорадо.

Получить комментарии официального представителя Бэннона пока не удалось.

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