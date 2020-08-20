 

Мнение: Навальный в коме. Я ничего не перепутал?

20.08.2020, 17:45, Разное

Нет, я всегда плохо относился к нашей оппозиции, но такого не пожелаю ни одному человеку.

Пусть выздоравливает и дальше всех нас радует своей глупостью.

Новости ТАСС сообщили, что

Блогер Алексей Навальный, госпитализированный утром в четверг в Омске  после ухудшения состояния на рейсе Томск – Москва, во время полета  ничего не ел и не пил. Об этом заявили ТАСС в авиакомпании S7, чьим  рейсом летел блогер.

Активист находится в коме

Как заявила Ярмыш, Навальный сейчас находится в коме. Главврач омской  больницы, куда доставили Навального, подтвердил ТАСС, что тот находится в  тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции  легких.

Ранее ТАСС сообщал 

Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в  токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП  №1) после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в  Москву. Об этом сообщил ТАСС главврач БСМП № 1 Александр Мураховский, не  уточнив, в сознании ли блогер.

Повторюсь ещё раз, какое бы ни было лично у меня отношение к человеку, лично мне никогда не позволяет желать ему плохого. Выздоравливайте Алексей и продолжайте нас развлекать и давать повод для новостей.

Источник: Достало



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