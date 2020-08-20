Мнение: Навальный в коме. Я ничего не перепутал?

20.08.2020, 17:45, Разное

Нет, я всегда плохо относился к нашей оппозиции, но такого не пожелаю ни одному человеку.

Пусть выздоравливает и дальше всех нас радует своей глупостью.

Новости ТАСС сообщили, что

Блогер Алексей Навальный, госпитализированный утром в четверг в Омске после ухудшения состояния на рейсе Томск – Москва, во время полета ничего не ел и не пил. Об этом заявили ТАСС в авиакомпании S7, чьим рейсом летел блогер.

Активист находится в коме

Как заявила Ярмыш, Навальный сейчас находится в коме. Главврач омской больницы, куда доставили Навального, подтвердил ТАСС, что тот находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее ТАСС сообщал

Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1) после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Об этом сообщил ТАСС главврач БСМП № 1 Александр Мураховский, не уточнив, в сознании ли блогер.

Повторюсь ещё раз, какое бы ни было лично у меня отношение к человеку, лично мне никогда не позволяет желать ему плохого. Выздоравливайте Алексей и продолжайте нас развлекать и давать повод для новостей.