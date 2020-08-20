Мнение: О диагнозе Навального

20.08.2020, 17:38, Разное

Оппозиционный политик и блогер из Москвы Алексей navalny Навальный совершил то, чего не делал уже давно. Взорвал интернет. К сожалению, из реанимации. И теперь народ жаждет крови информации.

Что же всё-таки произошло?

Канва событий всем известна. Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в самолёте ему стало плохо, пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера госпитализировали с предварительным диагнозом токсическое отравление. Теперь он в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ и находится в коме – по одним данным в искусственной, по другим – в естественной.

Что не менее естественно, по всем интернетам немедленно пошла гулять версия о преднамеренном отравлении оппозиционного политика. Хотя результатов анализов ещё нет (на момент написания заметки), всем уже всё ясно.

Судя по тому что известно, нет сомнений, что это спецоперация ФСБ, и нет сомнений, что приказ её провести дал лично Путин, – говорит соратник Алексея Навального, тоже оппозиционер Владимир Милов. – Очевидно, принесли какие-то данные о фатальном росте протестных настроений и грядущих болезненных поражениях на выборах (даже несмотря на все манипуляции). Напоминаю, что перед предыдущими бурными событиями Навального и многих из нас превентивно изолировали. А тут видимо всё настолько серьёзно, что решили не рисковать белорусским сценарием. Отравили прямо перед вылетом, чтобы не успели оказать помощь в полёте.

Это всё стройно, логично и понятно в целом, кроме одного. Зачем властям травить утратившего популярность оппозиционного деятеля прямо сейчас, тем более, что для его нейтрализации выработаны уже куда более действенные способы?

Алексей Навальный, по сути, проиграл кампанию против поправок в Конституцию. Он не смог, критикуя некарантин в связи с CoVID-19, предложить внятной альтернативы, а единственное озвученное им (а также десятком экономистов) о вертолётной раздаче денег населению было в итоге выполнено правительством.

Московский политик не сумел оседлать хабаровский протест. Основной проект Алексея Навального, «Умное голосование» выродился в какое-то УГ. Расследования ФБК давно уже не угрожают чиновникам, напротив, кажется даже повышают их рейтинг в глазах действующего президента страны. Протестная повестка тоже выпадает из рук экс-вождя оппозиции.

Самый крупный митинг в Москве за последние несколько лет прошёл 10 августа 2019 года не по призыву Алексея Навального. Люди в Архангельске вышли на защиту Шиеса не по причине разоблачений ФБК. В Башкортостане граждане дали отпор чоповцам и ОМОНу, не потому, что их Навальный сагитировал. Скверный храм в Екатеринбурге не построили не потому, что москвич призвал людей на его защиту.

Кажется, Алексей Навальный стал превращаться в хромую утку. Это могло разочаровать спонсоров и оттолкнуть сторонников. Но выходящий в тираж политик вполне ещё годен для сакральной жертвы. А то Бориса Немцова уже стали забывать…

Не тут ли поискать заказчиков отравления, если оно было умышленным?

А что касается диагноза… Умение видеть во всём приказ Путина и руку ФСБ – это паранойя. Или, как говорилось в 1990-е, демшиза. Может, это и есть самый правильный диагноз для Навального сотоварищи?