Варшава должна общаться с Белоруссией независимо от её лидера, но и о России не забывать

20.08.2020, 17:35, Новости дня

Идеальных демократий не бывает, поэтому Польше стоит поддерживать добрососедские отношения с Россией Владимира Путина и стараться наладить контакт с белорусской властью, какой она бы не была, уверен польский политик Артур Дзямбор. В беседе с Polskie Radio он отмечает, что полякам надо умерить свой пыл в плане вмешательства в белорусские дела и отбросить идеи как военного сценария, так и введения санкций.



Reuters

«Польша ни в коем случае не должна вмешиваться в дела Белоруссии и в то, что сейчас там происходит», — заявил член федеративной политической польской партии «Конфедерация свободы и независимости» Артур Дзямбор. В беседе с Polskie Radio он объяснил, что Польша должна заботиться об интересах поляков в Белоруссии и интересах отношений Польши с Белоруссией, вне зависимости от того, кто там правит.

«Сейчас, к сожалению, в Польше наблюдается публичное обсуждение среди политиков на тему того, какой должна быть наша позиция по вопросу Белоруссии. Некоторые из них считают, что позиция должна быть очень жёсткой, и цель её должна состоять в том, чтобы довести дело до демократического переворота. Интересно, с помощью каких механизмов политики хотят этого добиться? Я вижу либо военные действия, либо какие-то санкции. О военных действиях не может быть и речи, а санкции в отношении белорусов, белорусского правительства нам невыгодно вводить. В связи с этим я предполагаю, что это будет сопровождаться очень громким возмущением. Но ни один диктатор не будет на это реагировать, а Лукашенко правит там уже более двадцати лет. Я считаю, что польская дипломатия должна хорошо ладить с любой властью любой страны независимо от того, есть ли в этой стране красивая, красочная, цветная демократия или там правит диктатор», — объяснил он.

К сожалению, в некоторых странах власть избирается не путём такого красивого демократического голосования, о котором все мечтают.

Следовательно политик также считает, что Польше стоит поддерживать добрососедские отношения и с Россией Владимира Путина. «Корвин-Микке всегда радовался, что РФ далеко, и что её от нас отделяет Украина и Белоруссия. Это действительно так, что мы должны иметь хорошие экономические отношения с любой страной, потому что это польские национальные интересы обусловлены хорошими сделками», — резюмировал в беседе с Polskie Radio Артур Дзямбор.