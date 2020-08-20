Схиигумен Сергий заподозрен в госизмене в пользу США

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20.08.2020, 17:28, Разное

Сотрудниками управления ФСБ по Свердловской области изучаются сведения, полученные от неравнодушных граждан, о возможной причастности настоятеля настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова) к государственной измене в пользу США.

– После тщательного изучения смартфона священнослужителя сотрудниками органов обнаружены подозрительные входы гражданина Романова в мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также на личную страницу в социальной сети Facebook, где среди его друзей замечены граждане США, — комментирует информацию представитель силовиков.

По версии следствия, схиигумен Сергий (Романов) работает на ЦРУ с 2010 года и направлен спецслужбой на должность настоятеля Среднеуральского монастыря для создания условий для морального разложения священнослужительниц Русской православной церкви. Впоследствии, институт власти, по замыслу американских кураторов, должен быть полностью дискредитирован, а храмы РПЦ перейти под управление тоталитарных сект, финансируемых транснациональными корпорациями.

В настоящий момент опальный схиигумен объявлен в федеральный розыск.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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