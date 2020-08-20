Бывший муж Бритни Спирс поддержал певицу в ее борьбе с отцом за право опеки

20.08.2020, 17:25, Разное

Бритни Спирс была замужем дважды, и ее первый брак считается одним из самых коротких среди знаменитостей: в 2004 году в Лас-Вегасе она вышла за своего давнего друга Джейсона Александра, но спустя 55 часов они аннулировали свой союз. Несостоявшийся роман не разрушил их теплое отношение друг к другу – например, Джейсон выступил со словами поддержки в адрес Бритни и ее решения отменить опекунство ее отца над ней.

Бритни Спирс с первым мужем Джеймсом Александром, январь 2004 года

Она уже готова к тому, чтобы нести за себя ответственность самостоятельно. Эта ситуация очень расстраивает, поскольку влияет на ее отношения с детьми и друзьями. Мы все хотим, чтобы она могла контролировать свою жизнь сама,

– заявил Джейсон. Ранее информацию о том, что Спирс больше не хочет, чтобы ее отец Джеймс Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее карьерой, сообщили западные СМИ. Певица с помощью адвокатов добивается внесения изменений в условия опеки, установленной над ней еще 12 лет назад, требуя, чтобы на этом посту осталась помощница Джейми, Джоди Монтгомери:



Бритни против возвращения Джеймса в статус опекуна и настоятельно просит, чтобы назначение мисс Монтгомери стало постоянным. При этом она не отказывается от своего права в будущем добиваться полного прекращения опеки.

Адвокат Бритни также сообщил, что она не хочет, чтобы ее отец Джейс был единственным распорядителем ее недвижимостью, предпочитая профессионального стороннего управителя. Быть может, этим управителем станет банк.

Бритни Спирс