 

Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли на связь из своего нового дома в Санта-Барбаре

20.08.2020, 17:25, Разное

Пока весь мир читает скандальную книгу об их жизни во дворце, Меган Маркл и принц Гарри продолжают успешно выполнять свою работу. Несколько часов назад они созвонились с молодыми лидерами из Королевского Фонда Содружества и поблагодарили их за работу, в рамках которой они используют социальные медиа для распространения добра и оказания помощи. 

Примечательно, что в этом разговоре и Гарри, и Меган несколько раз заговорили о Елизавете II и более того – ласково назвали ее “бабушкой”. В частности, Меган отметила, что ничего не знала о Содружестве до того момента, как попала в королевскую семью Великобритании, и теперь для нее – “большая честь продолжать наследие Ее Величества”. 

Разговор Меган и Гарри вели из своего нового особняка в Санта-Барбаре, который они приобрели полтора месяца назад за 14 миллионов долларов. Какое-то время им удавалось сохранять приватность, но чуть позже папарацци рассекретили их местоположение и достоянием общественности стал не только адрес особняка, но и его интерьеры. 

Дом находится в районе Монтесито, часть средств за него, если верить Daily Mail, перечислил отец Гарри, принц Чарльз. В особняке 9 спален и 16 ванных комнат, а также библиотека, офис, тренажерный зал, винный погреб, игровая комната и многое другое. Отдельная гордость – спа с сухой и влажной сауной. Площадь территории – 5,4 акра, на ней расположились многоярусные розарии, теннисный корт, несколько беседок и бассейн. Повсюду – цветущая зелень, включая вековые оливковые деревья.



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