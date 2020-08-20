Продюсер сериала “Основание: Осман” с Бураком Озчивитом сообщил о переменах во втором сезоне

20.08.2020, 17:23, Разное

Создатели картины пригласили к участию в съемках 82-летнего Джунейта

Аркына. Пожилой артист много лет не появлялся на экранах, однако для сериала “Основание:

Осман” решил сделать исключение.

Мехмет Боздаг уверен, что персонаж Джунейта Аркына добавит истории новых красок. Продюсер

подчеркнул, что снимать вместе пожилую знаменитость и исполнителя роли Осман

Бея Бурака Озчивита – это самый смелый его эксперимент.

Отметим, что Джунейт Аркын

известен во всем мире. На счету у него более 310 киноработ. Самые яркие картины – исторические ленты о зарождении Османской империи. Пожилая

знаменитость является мастером боевых искусств и имеет образование медика. Некоторое

время Джунейт даже вел колонку в газете, где говорил о вопросах здравоохранения.

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Публикация от Cüneyt Arkın (@cuneytarkin1) 9 Авг 2020 в 3:57 PDT

Сериал “Основание: Осман” имеет очень высокие рейтинги.

Создатели планируют показывать второй сезон ленты в прайм-тайм.

Дата премьеры новой части картины пока не обнародована. Центрального персонажа в теленовелле

играет популярный артист Бурак Озчивит. Продюсеры уверены, что успех сериала “Основание: Осман” зиждется именно на таланте актера.