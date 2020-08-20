Российский генерал оценил вероятность войны с США за Белоруссию

20.08.2020, 17:23, Разное

Белорусская оппозиция создала координационный совет и намерена перехватить власть. Режим Александра Лукашенко дал трещину, но элита остается лояльной Батьке. Однако неизвестно, как долго глава государства сможет удерживать власть.

Даже если революция сметет Александра Лукашенко и его режим, принципиально для России ничего не изменится, полагает зампред президиума общероссийской организации “Офицеры России”, генерал-майор Сергей Липовой. Он напомнил о ситуации на Украине: последствия смены власти для Незалежной наступили очень быстро, и Москва была ни при чем, отметил он. С Белоруссией будет такая же история, считает Липовой.

Радикальных последствий не будет и в военной сфере. Даже если Белоруссия развернется на Запад и станет марионеткой США, Москва и Вашингтон не заинтересованы конфликтовать из-за нее – Россия и США являются ядерными державами и прекрасно понимают, к чему может привести война за Белоруссию, заявил генерал-майор.

Что касается финансовой стороны вопроса, то в случае свержения Александра Лукашенко Россия потеряет средства, вложенные в развитие республики, уверен генерал. Стоит отметить, что по подсчетам МВФ, помощь Москвы Минску за годы независимости составила более 108 миллиардов долларов.

В числе прочего Россия предоставляла Белоруссии немалые суммы в кредит. Новые власти республики возвращать эти деньги не будут, уверен генерал-майор.

По его мнению, Москва вряд ли может повлиять на текущую ситуацию в республике. “Россия готова помочь, но все-таки любая помощь должна быть своевременной”, – сказал генерал в интервью порталу “Политнавигатор”.

Напомним, что Евросоюз не признал итоги выборов президента Белоруссии 9 августа. В США назвали голосование недемократическим. В отношении Александра Лукашенко и его ближайшего окружения могут ввести санкции. В Москве предостерегли от вмешательства во внутренние дела страны.