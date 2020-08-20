Новый флагман от Huawei оснастят 8-дюймовым экраном

20.08.2020, 17:17, Разное

Новый флагман от Huawei оснастят 8-дюймовым складным экраном и стилусом для более удобного взаимодействия с ним. Производство смартфона должно начаться уже в сентябре и тогда же может состояться официальная презентация.

Отличительной особенностью Huawei Mate X2 от обычного Mate X стал сам механизм сгибания. У предыдущей модели экран складывался наружу, тем самым делая его уязвимым. Теперь же владелец будет складывать смартфон дисплеем внутрь, что позволит обеспечить дополнительную защиту. В разложенном виде диагональ составляет 8 дюймов с разрешением 2480 на 2220 точек. На нём будут отсутствовать любые нерабочие области, так как для вывода уведомлений и прочей информации инженеры сделали выступающую область сбоку устройства. На ней же расположили камеры и в неё помещается стилус.

По словам основателя исследовательской компании Display Supply Chain Consultants Росса Янга, производство Huawei Mate X2 должно начаться в сентябре. Именно в этом месяце можно ожидать официальную презентацию нового складного телефона. Не исключается задержка с выходом до октября.