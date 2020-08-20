 

Болтон: Трамп считал Украину частью России

20.08.2020, 17:17, Разное

Бывший сотрудник Белого дома Джон Болтон пояснил об отношении Дональда Трампа к Украине. Как оказалось, американский президент считал Украину частью России.
Накануне Джон Болтон дал интервью одному из европейских телеканалов, в нем бывший посол США в ООН раскрыл некоторые малоизвестные факты. Как оказалось, многие вещи нынешний президент не знает. Так, Болтон, работая в Белом Доме, был вынужден объяснять главе государства, почему был разделен Корейский полуостров.

Кроме этого, Трамп не разбирался и в отношениях с Украиной и Россией. Лидер страны не знал, каковы границы других государств, и считал Украину частью России. Более того, ранее Болтон уже сообщал, что глава Соединенных Штатов уточнял, является ли Финляндия независимой страной, или это также часть РФ. Такое неведение президента в итоге привело к конфликту с Болтоном.

Интересно, что Трамп уже неоднократно попадал в неловкие ситуации, демонстрируя незнание многих фактов как в политике, так и в истории, географии и других науках. Также стоит отметить, что конкуренты Трампа неоднократно высказывали в его адрес обвинения в ведении пророссийской политике. Вполне возможно, что этот фактор повлияет на результаты грядущих выборов президента США, информирует «Политэксперт», если его используют оппоненты нынешнего лидера.



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