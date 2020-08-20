РАН озвучила две версии возникновения снятых с МКС объектов

20.08.2020, 17:17, Разное

Сотрудники Российской Академии наук озвучили две версии возникновения объектов, снятых с Международной космической станции. Их ранее зафиксировал российский космонавт Иван Вагнер.

Появление объектов неизвестного происхождения в кадре объектива вызвало ажиотаж как у профессиональных исследователей, так и у обычных обывателей. Ученые и поклонники уфологии высказывают самые разнообразные предположения. Свою оценку ситуации дали и в РАН, по мнению ее членов, наиболее вероятными являются две версии. Согласно первой, снятое камерой МКС является всего лишь так называемым космическим мусором.

Другой вариант предполагает, что неопознанные объекты – собственность компании SpaceX Илона Маска. Ранее американский бизнесмен планировал развернуть в ближнем космосе вокруг Земли ряд спутников. Целью проекта Starlink является создание всемирной сети для интернет-связи, и многие устройства уже успешно выведены на орбиту.

Стоит отметить, что попавшие в предел видимости МКС неизвестные объекты исчезли так же быстро, как и появились. По мнению руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, этому есть объяснение. Визуально заметить что-либо в космосе можно благодаря отражению солнечного света, однако после исчезновения отражения, сами объекты стали невидимыми.

Подобную точку зрения выразил и Михаил Сачков, работающий заместителем директора в Института астрономии РАН. Он также уверен, что наличие другого спутника объясняет блики на оптических элементах камеры на МКС. Сам же спутник в этот момент был виден, пишет «Ньюинформ», как точечный объект.