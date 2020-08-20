 

РАН озвучила две версии возникновения снятых с МКС объектов

20.08.2020, 17:17, Разное

Сотрудники Российской Академии наук озвучили две версии возникновения объектов, снятых с Международной космической станции. Их ранее зафиксировал российский космонавт Иван Вагнер.
Появление объектов неизвестного происхождения в кадре объектива вызвало ажиотаж как у профессиональных исследователей, так и у обычных обывателей. Ученые и поклонники уфологии высказывают самые разнообразные предположения. Свою оценку ситуации дали и в РАН, по мнению ее членов, наиболее вероятными являются две версии. Согласно первой, снятое камерой МКС является всего лишь так называемым космическим мусором.

Другой вариант предполагает, что неопознанные объекты – собственность компании SpaceX Илона Маска. Ранее американский бизнесмен планировал развернуть в ближнем космосе вокруг Земли ряд спутников. Целью проекта Starlink является создание всемирной сети для интернет-связи, и многие устройства уже успешно выведены на орбиту.

Стоит отметить, что попавшие в предел видимости МКС неизвестные объекты исчезли так же быстро, как и появились. По мнению руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, этому есть объяснение. Визуально заметить что-либо в космосе можно благодаря отражению солнечного света, однако после исчезновения отражения, сами объекты стали невидимыми.

Подобную точку зрения выразил и Михаил Сачков, работающий заместителем директора в Института астрономии РАН. Он также уверен, что наличие другого спутника объясняет блики на оптических элементах камеры на МКС. Сам же спутник в этот момент был виден, пишет «Ньюинформ», как точечный объект.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Российская морская авиация ВМФ получит три самолета-амфибии Бе-200

22.07 / Скандалы: «Если вам скажут, что я признал вину, знайте, что я нуждаюсь в срочной психиатрической помощи»

09.07 / Мнение: Разглашение гостайны в СССР

12.07 / Отставка в связи с поправками

27.06 / Эксперты составили ТОП-5 бюджетных минивэнов до 600 тысяч рублей

27.07 / Тому Хэнксу и Рите Уилсон подарили новое гражданство – и это не Россия

17.08 / Протесты в Беларуси, день девятый

21.07 / Ученые выяснили, что все фазы сна являются полезными для учебы

05.08 / Редкий выход: сын Джонни Деппа и Ванессы Паради Джек с возлюбленной в Париже

12.07 / Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска