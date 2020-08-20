Краснодарский край освоил 42% средств по нацпроектам

20.08.2020, 17:08, Новости дня

Краснодарский край освоил 42% средств по нацпроектам, финансирование которых увеличено и составляет около 50 млрд рублей, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Глава региона провел совещание, на котором обсудили реализацию нацпроектов. На встрече отметили, что в начале года финансирование 11 национальных проектов составляло 39,5 млрд рублей. Сейчас сумма достигла 49,7 млрд рублей, отмечается на телеканале «Кубань 24».

«Это принципиально важно, нам нужно максимально использовать эту возможность. Национальные проекты позволяют закрывать проблемы, которые не удавалось решить десятилетиями во многих сферах. Освоение средств за последние два месяца выросло на 16%, всего освоено 42%. В условиях посткарантина это неплохой результат», – подчеркнул губернатор.

Кондратьев также отметил, что на Кубани снова с опережением завершили нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В городских агломерациях уже приступили к плану 2021 года. Нацпроект «Культура» в крае выполнен больше чем на половину – в регионе ремонтируются ДК, в музыкальные школы поэтапно поставляют инструменты.

Губернатор отметил, что поддержку предпринимателям оказывает краевой фонд микрофинансирования. Он докапитализирован более чем 1 млрд рублей. В этом году организация выдала в три раза больше займов, чем за семь месяцев 2019 года. Субъекты малого и среднего бизнеса получили более 1 млрд рублей.

«Это наши инвестиции. Потом мы получим отдачу в виде новых рабочих мест и налогов», – цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, до 30 октября рабочие группы Госсовета представят президенту Владимиру Путину предложения по корректировке национальных проектов.