 

Москва заявила об отсутствии у США права возвращать санкции ООН против Ирана

20.08.2020, 17:08, Новости дня

У Соединенных Штатов нет права запускать механизм возврата санкций ООН против Ирана, сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Наша позиция, и не только наша, заключается в том, что США не имеют юридического права или причины инициировать этот процесс», – цитирует постпреда ТАСС.

Он отметил, что РФ будет противостоять в ООН попыткам американской стороны вернуть санкции против Тегерана.

Глава Госдепа Майк Помпео ранее заявил, что если РФ и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим ООН против Ирана, в отношении Москвы и Пекина также введут санкции.

Напомним, Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана.

Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали РФ и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.



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