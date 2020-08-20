 

Суд Нижнего Тагила отказал в УДО фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову

20.08.2020, 17:05, Разное

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову. За трансляцией из суда следила корреспондент «Новой газеты».

В ходе судебного заседания представитель колонии Владимир Чегодаев заявил, что условно-досрочное освобождение осужденного нецелесообразно: оказалось, что администрация исправительного учреждения поставила Жукова на профилактический учет «как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов».

«Мы об этом профилактическом учете ничего не знали, иначе бы обжаловали протокол постановки и решение комиссии, но, к сожалению, это вот такая тайна, которая открылась у нас в судебном заседании», — прокомментировал эту информацию адвокат Жукова Алексей Бушмаков.

В характеристике осужденного, представленной в суд администрацией, отмечается, что Жуков за отбытый период срока наказания «мерам дисциплинарного воздействия не подвергался, администрацией учреждения не поощрялся», «характеризуется посредственно». В свою очередь судья Кузнецова посчитала, что Жуков не заслуживает освобождения, потому что ведет себя пассивно на воспитательных лекциях и семинарах.

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Защита осужденного намерена обжаловать решение суда и все же добиться его досрочного освобождения. Напомним, Кирилл Жуков был приговорен в сентябре 2019 года к трем годам колонии за попытку поднять забрало шлема полицейского во время протестной акции за честные выборы в Москве. Ему вменили применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК).

Елена Шукаева,
Новая газета

Источник: Новая газета



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