Ни любви, ни тоски, ни жалости: студенты-медики быстро теряют эмпатию к пациентам

20.08.2020, 17:02, Разное



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Ведущим автором исследования стал профессор Университета Джефферсона Мохаммадреза Ходжат (Mohammadreza Hojat), который в 2001 году разработал шкалу эмпатии Джефферсона для измерения уровня эмпатии у медицинских работников, студентов и абитуриентов медвузов. Сам профессор описывает эмпатию как «преимущественно когнитивное качество, включающее понимание (в противоположность чувствованию) страданий, ощущений, опасений и представлений пациента в сочетании со способностью донести до больного это понимание и намерение помочь».

В исследовании приняли участие более 10,7 тысяч студентов, обучающихся в 41 кампусе медицинских вузов США с первого по четвертый курс. Участники прошли интернет-опрос, который включал шкалу эмпатии Джефферсона и анкету Цукермана-Кульман для измерения различных личностных качеств. Исследователи выяснили, что большинство студентов теряет эмпатию после завершения доклинического этапа обучения (1-2 год) и с началом клинического этапа (3-4 год), когда значительно увеличивается количество личных контактов студентов с пациентами. В этот период, по словам авторов исследования, отмечается «статистически значимое снижение показателей эмпатии».

«По мере того, как студенты проходят обучение в медицинской школе, вы ожидаете, что их эмпатия по отношению к пациентам улучшится. Очевидно, это не так», – подчеркнул профессор Ходжат.

Ученые выяснили также, что женщины более склонны к эмпатии, чем их однокурсники мужского пола. Кроме того, были выявлены различия в зависимости от расы: афроамериканские студенты получили более высокие баллы в оценке эмпатии, чем белые, а самыми хладнокровными оказались будущие медики азиатского происхождения.

Отметим, что эмпатия у студентов медвузов и практикующих врачей продолжает быть серьезным предметом исследования во всем мире, в том числе в России. Так, ученые Ярославской государственной медицинской академии оценили уровень эмпатии у студентов педиатрического и лечебных факультетов с целью оценки их коммуникативной компетентности. В результате самый низкий уровень эмпатии был выявлен у студентов 6 курса педиатрического факультета.

«Такой уровень эмпатийности, на наш взгляд, объясняется тем, что для эффективного профессионального общения важнее всего не постоянное и бурное сопереживание пациенту, а владение «когнитивной эмпатией» и «действенной эмпатией», т.е. для достижения эффективности коммуникации не нужен слишком высокий показатель эмпатийности, иначе решение других задач врачебной деятельности будет затруднено, а иногда и невозможно», – пишут авторы исследования.