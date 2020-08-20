Мужа Валентины Легкоступовой отстранили от организации ее похорон

20.08.2020, 16:53, Разное

Умершую недавно Валентину Легкоступову похоронили сегодня на Троекуровском кладбище в столице. Однако от организации похорон артистки отстранили ее законного мужа.

Певица умерла 14 августа в возрасте 53 лет, смерть исполнительницы хита «Ягода-малина» породила в СМИ и интернете много версий о ее причинах. Так, многие винили в произошедшем ее последнего мужа Игоря Фирсова. Замуж за яхтсмена артистка вышла в начале июля, однако уже через месяц он стал вдовцом. Как сообщалось ранее, певица часто употребляла алкоголь и изменение семейного положения не избавило ее от пагубной привычки. Кроме того, высказывались предположения, что и в семейной жизни пары также не все было гладко.

Заслуженная артистка Российской Федерации поступила в реанимацию после получения травмы при падении в ванной. Как гласит официальная версия, именно этот удар стал причиной комы, из которой артистка так и не вышла после операции на головном мозге. Однако в некоторых СМИ и интернет-блогах высказываются версии в причастности к смерти звезды ее супруга.

Родственники Валентины Легкоступовой отстранили Игоря Фирсова от подготовки похорон его покойной жены. Не все коллеги звезды считают такое решение правильным, однако с уважением отнеслись к распоряжению близких артистки. Все организационные вопросы взяла на себя дочка певицы Аннета, Легкоступову похоронили в окружении подсолнухов в белом гробу, таково было желание самой исполнительницы. Как пишет издание «Телепрограмма», несмотря на огромное количество поклонников, церемония прошла в закрытом режиме с запретом на фото- и видео-съемку.