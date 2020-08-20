На АвтоВАЗе отказались переходить на четырехдневную рабочую неделю

20.08.2020, 16:53, Разное

Инициативу о введении сокращенной рабочей недели поддержали в РФ не все предприятия. Так, руководство АвтоВАЗа отказалось от перехода на четырехдневный график.

Ранее, в первой декаде июня текущего года администрация автопромышленного предприятия приняла решение о переходе на сокращенный график. Согласно приказу, на заводе с 31 августа должна была быть установлена четырехдневная рабочая неделя. Однако сейчас стало известно, что данное распоряжение отменено.

Причиной тому стали заказы на выпуск новых транспортных средств. Благодаря восстановлению спроса на машины предприятие вынужденно работать в более интенсивном темпе. Увеличение числа необходимого тиража автомобилей стало также результатом специальных программ по стимулированию продаж.

Тем не менее неопределенность в показателях итогов общих продаж существует и далее. При этом, как передает «Инфореактор», уже почти неделю АвтоВАЗ работает после окончания трехнедельного отпуска.