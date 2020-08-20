 

Ольгу Бузову заподозрили в связях с Дьяволом

20.08.2020, 16:53, Разное

Ольга Бузова подозревается в сатанизме и использовании потусторонних сил. Поклонники певицы считают, что она может быть связана с Дьяволом.
Ольга Бузова достаточно быстро достигла больших успехов. Однако не все склонны видеть в этом заслугу только упорности и трудолюбия певицы и телеведущей. Оказалось, некоторые поклонники артистки подозревают, что бывшая участница «Дома-2» является приверженкой сатанизма и заключила договор с Дьяволом. Именно связи с оккультными силами, подозревают фолловеры звезды, дали селебрити возможность достичь популярности на музыкальном поприще.

Ряд подписчиков артистки подметили, что Бузова использует некоторые знаки и символику, присущие культам черных сил. Так, во время концертов она на одном из роликов очерчивает через левое плечо в воздухе треугольник. Сразу после этого, как видно на кадрах с выступлений певицы, исполнительница замирает на некоторое время.

Стоит отметить, что если кого-то возмутил такой поворот событий, то другие высмеяли своего кумира за подобные инсинуации. Певице посоветовали научиться креститься, так как она этого, видимо, не умеет, из-за чего и вынуждена была «вступить в связь с Дьяволом». Однако загадка истории оказалась несколько прозаичнее, видео с оккультными символами, которые демонстрирует звезда, было снято во время записи шоу «Форт Боярд». В его рамках, пишет «Слово и дело», девушке и довелось совершить странные обряды по привлечению темных сил.



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