Боррель призвал наказать виновных в отравлении Навального

20.08.2020, 16:44, Новости дня

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, виновные в этом должны быть наказаны. Об этом дипломат написал в Twitter 20 августа.

“Обеспокоен слышать о вероятном отравлении Алексея Навального. В случае, если это будет подтверждено, виновные должны быть привлечены к ответственности”, – подчеркнул Боррель.

Также он пожелал Навальному скорейшего выздоровления.

Worried to hear about Alexei Navalny’s @navalny suspected poisoning.

If confirmed, those responsible must be held to account.

Wishing him a swift and full recovery.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 20, 2020

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Ярмыш, политик находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.