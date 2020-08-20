 

Зеленский заявил, что доволен работой Кравчука в контактной группе

20.08.2020, 16:44, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский доволен работой первого президента Леонида Кравчука на посту главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом Зеленский сказал журналистам 20 августа во время визита в Херсонскую область, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком… Очень доволен, сейчас есть достижения”, – сказал глава государства.

Он отметил, что на Донбассе боевых ранений и жертв около месяца.

“Я считаю, что это большое достижение”, – сказал президент.

Зеленский убежден, что работа в формате ТКГ должна продолжаться.

“Должны постоянно встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно. Это очень хрупкая конструкция, поверьте мне”, – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что благодарен за работу предыдущему главе делегации, второму президенту Украины Леониду Кучме.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ. 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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