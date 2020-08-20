 

В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти

20.08.2020, 16:43, Разное

Политическая обстановка в Белоруссии обостряется с каждым днем. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции, передает РИА ФАН.

Глава ведомства Александр Конюк сообщил, что действия политика Светланы Тихановской направлены на то, чтобы захватить власть и покуситься на национальную безопасность, пишет URA.ru. Стоит отметить, что в соответствии с законодательством Белоруссии по данной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.



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