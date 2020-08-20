 

Мнение: Почему бодипозитивщики тогда гонятся за красотой?

20.08.2020, 16:25, Разное

Доброе утро. Случайно наткнулся в интернете на одно фото (внизу) и задумался – а вот КАК у неё в голове небритые подмышки сочетаются с декларируемой ею детскостью и нежностью? Если она косит под лоли, то и побрилась бы или подмышки не показывала! Сама-то она не видит, что это абсолютно не сочетается и по-клоунски выглядит, что ли? И зачем, если ты бодипозитивщица, всем показывать, что ты не бреешься, почему нельзя не бриться только для себя? Я вот не вставляю потерянные на Колыме коренные зубы, потому что у меня фобия по отношению к стоматологам ещё с советских времён, и подошвы на ногах после Колымы же и за много лет в работы в деревне стали страшные, но я же не фотографирую всё это и не уверяю, что это таки красиво!

Источник: Достало



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