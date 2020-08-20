Ипотека на вторичное жилье или на новостройку: где выгоднее оформить?
20.08.2020, 16:23, Разное
Ипотека на вторичное жилье
Для получения ипотеки на вторичное жилье заемщик должен
собрать необходимый пакет документов и отправить их в банк.
Какие квартиры не подходят?
Если заемщик будет не в состоянии погашать кредит, банк
должен быть уверен, что приобретенную недвижимость можно будет реализовать.
Давайте выделим основные факторы, на которые обращают
внимание кредитные менеджеры:
- Возраст
дома. Если возраст постройки старше 1975 года, такую квартиру банки скорее
всего откажут финансировать. С таким жильем могут в скором времени
возникнуть проблемы: обветшалость, необходимость капитального ремонта.
- Состояние
дома и квартиры. Если здание официально признали аварийным, то
оформить в нем квартиру в ипотеку не получится.
- Участие
в программе реновации. В основном это касается жилья на московском
рынке. Когда правительство объявило о программе реновации, некоторые
граждане пытались купить жилье в хрущевках, чтобы получить за них квартиры
в новых домах. Банки такое жилье финансировать отказываются.
Как
оформить ипотеку
Весь процесс можно разделить на 3 этапа:
- выбор
банка;
- подача
документов на оформление ипотеки;
- заключение
договора и покупка недвижимости.
Основной список документов для оформления ипотеки на
вторичном рынке жилья выглядит следующим образом.
- паспорт;
- копия
трудовой книжки или трудового договора, заверенные работодателем;
- свидетельство
о браке;
- ИНН;
- СНИЛС;
- справка
2-НДФЛ;
- военный
билет – для мужчин младше 27 лет.
Банки могут потребовать дополнительные документы.
Величина процентной ставки
Процентная ставка на вторичное жилье выше на 2-3%, чем в
строящихся домах. Средняя ставка в августе 2020 года колеблется в районе 7,6-9%.
Рассмотрим предложения с процентной ставкой до 8%:
Материнский капитал
С 1 января 2020 года маткапитал в размере 466
617 рублей выдают и за рождение первенца. Полученную сумму
разрешается направить на образование ребенка, накопительную пенсию матери или
улучшение жилищных условий. Т.е. материнский капитал можно использовать в
качестве первоначального взноса при ипотеке.
Военная ипотека
Любой военнослужащий Российской Федерации может купить
недвижимость в готовом или строящемся доме с использованием специальной
ипотечной программы.
Максимально выгодные условия предлагает Банк Зенит для
военнослужащих с господдержкой – 4,9% годовых. Оформить военную ипотеку на
покупку в новом или готовом доме можно и в банке Дом.РФ с процентной ставкой
7,5%. Сейчас госпрограмма распространяется на военную ипотеку в следующих
банках: Банк Россия, Зенит, Севергазбанк и Промсвязьбанк.
Ипотека в новостройках
Приобретать квартиру в ипотеку в новостройках действительно
выгоднее, чем на вторичном рынке жилья. Во-первых, вы покупаете квартиру в
новом доме, а во-вторых, на стадии котлована недвижимость стоит на 25-30%
дешевле, чем сданный в эксплуатацию объект.
Конечно, покупка квартиры в строящемся доме сопряжена с
определенными рисками. Например, где гарантии, что застройщик не будет
переносить сроки сдачи и сдаст объект вовремя? А вы, возможно, снимаете жилье,
и каждый месяц задержки сдачи бьет по бюджету семьи. В этом случае нужно
подстраховаться и покупать квартиру только у застройщика с безупречной
репутацией.
А вот риск разорения застройщика и потери вложенных финансов
стал минимален после запуска программы с использованием эскроу-счетов. Это
такая форма заморозки денег на специальном счете в банке. Застройщик не получит
деньги покупателя пока не достроит дом.
Сейчас на рынке новостроек существует большое количество
программ с выгодными условиями оформления ипотеки.
- 4,7%
– Сбербанк, ипотека с господдержкой для семей с детьми. Срок до 30 лет, сумма
первоначального взноса – 20%.
- 4,1%
– ДомКлик от Сбербанка, новостройка с субсидией. Скидка от застройщика
действует первые 2 года кредита. На оставшийся срок кредита применяется
ставка – 7,6%
- 6,1%
– Господдержка 2020 от Сбербанка для всех категорий населения. Действует
до 1 ноября 2020 года (возможно продление программы).
- В
Росбанке можно подать документы на покупку квартиры в строящемся доме по
ставке 4,35% годовых с первоначальным взносом 20%. Срок кредитования до 20
лет, а возраст заемщика 20-65 лет.
- Райффайзенбанк
для семей с детьми предлагает оформить ипотеку с господдержкой под 4,99%
сроком до 30 лет. Сумма первоначального взноса – 15%.
Выводы
Самые низкие проценты действуют на покупку квартир в
новостройках. Для семей с детьми – это возможность использования
материнского капитала плюс господдержка с льготной процентной ставкой, для
военных – военная ипотека на выгодных условиях с минимальной переплатой, а для
остальной категории граждан – льготная ипотека 6,5% годовых.
Недвижимость на “вторичке” конечно также можно оформить в
ипотеку, но величина процентной ставки будет выше на 2-4%. Единственный
очевидный плюс такой покупки – возможность заехать в квартиру практически сразу
после сделки (10-15 дней).
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