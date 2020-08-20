 

Ипотека на вторичное жилье или на новостройку: где выгоднее оформить?

20.08.2020, 16:23, Разное

Ипотека на вторичное жилье

Для получения ипотеки на вторичное жилье заемщик должен
собрать необходимый пакет документов и отправить их в банк.

Какие квартиры не подходят?

Если заемщик будет не в состоянии погашать кредит, банк
должен быть уверен, что приобретенную недвижимость можно будет реализовать.

Давайте выделим основные факторы, на которые обращают
внимание кредитные менеджеры:

  • Возраст
    дома. Если возраст постройки старше 1975 года, такую квартиру банки скорее
    всего откажут финансировать. С таким жильем могут в скором времени
    возникнуть проблемы: обветшалость, необходимость капитального ремонта.
  • Состояние
    дома и квартиры. Если здание официально признали аварийным, то
    оформить в нем квартиру в ипотеку не получится.
  • Участие
    в программе реновации. В основном это касается жилья на московском
    рынке. Когда правительство объявило о программе реновации, некоторые
    граждане пытались купить жилье в хрущевках, чтобы получить за них квартиры
    в новых домах. Банки такое жилье финансировать отказываются.

Как
оформить ипотеку

Весь процесс можно разделить на 3 этапа:

  • выбор
    банка;
  • подача
    документов на оформление ипотеки;
  • заключение
    договора и покупка недвижимости.

Основной список документов для оформления ипотеки на
вторичном рынке жилья выглядит следующим образом.

  • паспорт;
  • копия
    трудовой книжки или трудового договора, заверенные работодателем;
  • свидетельство
    о браке;
  • ИНН;
  • СНИЛС;
  • справка
    2-НДФЛ;
  • военный
    билет – для мужчин младше 27 лет.

Банки могут потребовать дополнительные документы.

Величина процентной ставки

Процентная ставка на вторичное жилье выше на 2-3%, чем в
строящихся домах. Средняя ставка в августе 2020 года колеблется в районе 7,6-9%.
Рассмотрим предложения с процентной ставкой до 8%:

Материнский капитал

С 1 января 2020 года маткапитал в размере 466
617 рублей выдают и за рождение первенца. Полученную сумму
разрешается направить на образование ребенка, накопительную пенсию матери или
улучшение жилищных условий. Т.е. материнский капитал можно использовать в
качестве первоначального взноса при ипотеке.

Военная ипотека

Любой военнослужащий Российской Федерации может купить
недвижимость в готовом или строящемся доме с использованием специальной
ипотечной программы.

Максимально выгодные условия предлагает Банк Зенит для
военнослужащих с господдержкой – 4,9% годовых. Оформить военную ипотеку на
покупку в новом или готовом доме можно и в банке Дом.РФ с процентной ставкой
7,5%. Сейчас госпрограмма распространяется на военную ипотеку в следующих
банках: Банк Россия, Зенит, Севергазбанк и Промсвязьбанк.

Ипотека в новостройках

Приобретать квартиру в ипотеку в новостройках действительно
выгоднее, чем на вторичном рынке жилья. Во-первых, вы покупаете квартиру в
новом доме, а во-вторых, на стадии котлована недвижимость стоит на 25-30%
дешевле, чем сданный в эксплуатацию объект.

Конечно, покупка квартиры в строящемся доме сопряжена с
определенными рисками. Например, где гарантии, что застройщик не будет
переносить сроки сдачи и сдаст объект вовремя? А вы, возможно, снимаете жилье,
и каждый месяц задержки сдачи бьет по бюджету семьи. В этом случае нужно
подстраховаться и покупать квартиру только у застройщика с безупречной
репутацией.

А вот риск разорения застройщика и потери вложенных финансов
стал минимален после запуска программы с использованием эскроу-счетов. Это
такая форма заморозки денег на специальном счете в банке. Застройщик не получит
деньги покупателя пока не достроит дом.

Сейчас на рынке новостроек существует большое количество
программ с выгодными условиями оформления ипотеки.

  • 4,7%
    – Сбербанк, ипотека с господдержкой для семей с детьми. Срок до 30 лет, сумма
    первоначального взноса – 20%.
  • 4,1%
    – ДомКлик от Сбербанка, новостройка с субсидией. Скидка от застройщика
    действует первые 2 года кредита. На оставшийся срок кредита применяется
    ставка – 7,6%
  • 6,1%
    – Господдержка 2020 от Сбербанка для всех категорий населения. Действует
    до 1 ноября 2020 года (возможно продление программы).
  • В
    Росбанке можно подать документы на покупку квартиры в строящемся доме по
    ставке 4,35% годовых с первоначальным взносом 20%. Срок кредитования до 20
    лет, а возраст заемщика 20-65 лет.
  • Райффайзенбанк
    для семей с детьми предлагает оформить ипотеку с господдержкой под 4,99%
    сроком до 30 лет. Сумма первоначального взноса – 15%.

Выводы

Самые низкие проценты действуют на покупку квартир в
новостройках. Для семей с детьми – это возможность использования
материнского капитала плюс господдержка с льготной процентной ставкой, для
военных – военная ипотека на выгодных условиях с минимальной переплатой, а для
остальной категории граждан – льготная ипотека 6,5% годовых.

Недвижимость на “вторичке” конечно также можно оформить в
ипотеку, но величина процентной ставки будет выше на 2-4%. Единственный
очевидный плюс такой покупки – возможность заехать в квартиру практически сразу
после сделки (10-15 дней).



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