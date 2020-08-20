Ипотека на вторичное жилье или на новостройку: где выгоднее оформить?

20.08.2020, 16:23, Разное

Ипотека на вторичное жилье

Для получения ипотеки на вторичное жилье заемщик должен

собрать необходимый пакет документов и отправить их в банк.

Какие квартиры не подходят?

Если заемщик будет не в состоянии погашать кредит, банк

должен быть уверен, что приобретенную недвижимость можно будет реализовать.

Давайте выделим основные факторы, на которые обращают

внимание кредитные менеджеры:

Возраст

дома. Если возраст постройки старше 1975 года, такую квартиру банки скорее

всего откажут финансировать. С таким жильем могут в скором времени

возникнуть проблемы: обветшалость, необходимость капитального ремонта.

дома. Если возраст постройки старше 1975 года, такую квартиру банки скорее всего откажут финансировать. С таким жильем могут в скором времени возникнуть проблемы: обветшалость, необходимость капитального ремонта. Состояние

дома и квартиры. Если здание официально признали аварийным, то

оформить в нем квартиру в ипотеку не получится.

дома и квартиры. Если здание официально признали аварийным, то оформить в нем квартиру в ипотеку не получится. Участие

в программе реновации. В основном это касается жилья на московском

рынке. Когда правительство объявило о программе реновации, некоторые

граждане пытались купить жилье в хрущевках, чтобы получить за них квартиры

в новых домах. Банки такое жилье финансировать отказываются.

Как

оформить ипотеку

Весь процесс можно разделить на 3 этапа:

выбор

банка;

банка; подача

документов на оформление ипотеки;

документов на оформление ипотеки; заключение

договора и покупка недвижимости.

Основной список документов для оформления ипотеки на

вторичном рынке жилья выглядит следующим образом.

паспорт;

копия

трудовой книжки или трудового договора, заверенные работодателем;

трудовой книжки или трудового договора, заверенные работодателем; свидетельство

о браке;

о браке; ИНН;

СНИЛС;

справка

2-НДФЛ;

2-НДФЛ; военный

билет – для мужчин младше 27 лет.

Банки могут потребовать дополнительные документы.

Величина процентной ставки

Процентная ставка на вторичное жилье выше на 2-3%, чем в

строящихся домах. Средняя ставка в августе 2020 года колеблется в районе 7,6-9%.

Рассмотрим предложения с процентной ставкой до 8%:

Материнский капитал

С 1 января 2020 года маткапитал в размере 466

617 рублей выдают и за рождение первенца. Полученную сумму

разрешается направить на образование ребенка, накопительную пенсию матери или

улучшение жилищных условий. Т.е. материнский капитал можно использовать в

качестве первоначального взноса при ипотеке.

Военная ипотека

Любой военнослужащий Российской Федерации может купить

недвижимость в готовом или строящемся доме с использованием специальной

ипотечной программы.

Максимально выгодные условия предлагает Банк Зенит для

военнослужащих с господдержкой – 4,9% годовых. Оформить военную ипотеку на

покупку в новом или готовом доме можно и в банке Дом.РФ с процентной ставкой

7,5%. Сейчас госпрограмма распространяется на военную ипотеку в следующих

банках: Банк Россия, Зенит, Севергазбанк и Промсвязьбанк.

Ипотека в новостройках

Приобретать квартиру в ипотеку в новостройках действительно

выгоднее, чем на вторичном рынке жилья. Во-первых, вы покупаете квартиру в

новом доме, а во-вторых, на стадии котлована недвижимость стоит на 25-30%

дешевле, чем сданный в эксплуатацию объект.

Конечно, покупка квартиры в строящемся доме сопряжена с

определенными рисками. Например, где гарантии, что застройщик не будет

переносить сроки сдачи и сдаст объект вовремя? А вы, возможно, снимаете жилье,

и каждый месяц задержки сдачи бьет по бюджету семьи. В этом случае нужно

подстраховаться и покупать квартиру только у застройщика с безупречной

репутацией.

А вот риск разорения застройщика и потери вложенных финансов

стал минимален после запуска программы с использованием эскроу-счетов. Это

такая форма заморозки денег на специальном счете в банке. Застройщик не получит

деньги покупателя пока не достроит дом.

Сейчас на рынке новостроек существует большое количество

программ с выгодными условиями оформления ипотеки.

4,7%

– Сбербанк, ипотека с господдержкой для семей с детьми. Срок до 30 лет, сумма

первоначального взноса – 20%.

– Сбербанк, ипотека с господдержкой для семей с детьми. Срок до 30 лет, сумма первоначального взноса – 20%. 4,1%

– ДомКлик от Сбербанка, новостройка с субсидией. Скидка от застройщика

действует первые 2 года кредита. На оставшийся срок кредита применяется

ставка – 7,6%

– ДомКлик от Сбербанка, новостройка с субсидией. Скидка от застройщика действует первые 2 года кредита. На оставшийся срок кредита применяется ставка – 7,6% 6,1%

– Господдержка 2020 от Сбербанка для всех категорий населения. Действует

до 1 ноября 2020 года (возможно продление программы).

– Господдержка 2020 от Сбербанка для всех категорий населения. Действует до 1 ноября 2020 года (возможно продление программы). В

Росбанке можно подать документы на покупку квартиры в строящемся доме по

ставке 4,35% годовых с первоначальным взносом 20%. Срок кредитования до 20

лет, а возраст заемщика 20-65 лет.

Росбанке можно подать документы на покупку квартиры в строящемся доме по ставке 4,35% годовых с первоначальным взносом 20%. Срок кредитования до 20 лет, а возраст заемщика 20-65 лет. Райффайзенбанк

для семей с детьми предлагает оформить ипотеку с господдержкой под 4,99%

сроком до 30 лет. Сумма первоначального взноса – 15%.

Выводы

Самые низкие проценты действуют на покупку квартир в

новостройках. Для семей с детьми – это возможность использования

материнского капитала плюс господдержка с льготной процентной ставкой, для

военных – военная ипотека на выгодных условиях с минимальной переплатой, а для

остальной категории граждан – льготная ипотека 6,5% годовых.

Недвижимость на “вторичке” конечно также можно оформить в

ипотеку, но величина процентной ставки будет выше на 2-4%. Единственный

очевидный плюс такой покупки – возможность заехать в квартиру практически сразу

после сделки (10-15 дней).