Совет оппозиции Белоруссии прокомментировал данные о возбуждении уголовного дела
20.08.2020, 16:23, Разное
В четверг, 20 августа, Генеральная прокуратура сообщила о возбужденном уголовном деле против Координационного совета оппозиции по статье 361 УК РБ, согласно которой предусмотрено наказание за призывы к подрывающим национальную безопасность республики действиям.
Максим Знак и другие члены совета понимают, что теперь у действующей власти появилось огромное количество возможностей для осложнения работы оппозиции. Он не исключает будущих репрессий и проведения обысков.
Вместе с тем Знак отметил, что Координационный совет не угрожает нацбезопасности страны. Ни в одном документе органа нет того, что попадало бы под вышеупомянутую статью. По словам члена президиума совета, их работа направлена на выражение гражданской позиции, что не является преступлением.
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Напомним, Координационный совет белорусской оппозиции был создан 18 августа 2020 года с целью организации процесса мирной передачи власти и сохранения суверенитета страны.
Помимо юриста Михаила Знака, в президиум вошли нобелевский лауреат по литературе
Светлана Алексиевич
, бывший министр культуры Павел Латушко, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.
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