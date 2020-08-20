Совет оппозиции Белоруссии прокомментировал данные о возбуждении уголовного дела

20.08.2020, 16:23, Разное

В четверг, 20 августа, Генеральная прокуратура сообщила о возбужденном уголовном деле против Координационного совета оппозиции по статье 361 УК РБ, согласно которой предусмотрено наказание за призывы к подрывающим национальную безопасность республики действиям.

Максим Знак и другие члены совета понимают, что теперь у действующей власти появилось огромное количество возможностей для осложнения работы оппозиции. Он не исключает будущих репрессий и проведения обысков.

Вместе с тем Знак отметил, что Координационный совет не угрожает нацбезопасности страны. Ни в одном документе органа нет того, что попадало бы под вышеупомянутую статью. По словам члена президиума совета, их работа направлена на выражение гражданской позиции, что не является преступлением.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Авг 2020 в 1:39 PDT

Напомним, Координационный совет белорусской оппозиции был создан 18 августа 2020 года с целью организации процесса мирной передачи власти и сохранения суверенитета страны.

Помимо юриста Михаила Знака, в президиум вошли нобелевский лауреат по литературе

Светлана Алексиевич

, бывший министр культуры Павел Латушко, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.