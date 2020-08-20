Times – чаще стали жать на курок — в США выросло число смертей из-за использования оружия как аргумента

20.08.2020, 16:15, Новости дня

В США специалисты отмечают резкий рост случаев, когда простой спор перерастает в конфликт с использованием оружия, пишет The Times. Эксперты связывают это как с нормативными изменениями из-за пандемии, так и с выходом из карантина, а также с потерями среди полицейских из-за коронавируса.



Reuters

По всем Соединённым Штатам на фоне карантина, рецессии, протестов и политических передряг предвыборного года приходят сообщения о том, что мелкие стычки перерастают в перестрелку, пишет The Times. В Чикаго застрелили 2,5 тыс. человек, и это на 44% больше, чем в прошлом году. В Филадельфии эта цифра составила 1,2 тыс. человек.

В Нью-Йорке рост составил и вовсе 84%. Так, издание пишет, что в одного мужчину выстрелили 11 раз во время конфликта из-за парковочного места. Некоторые полицейские признаются, что ещё никогда не видели такого уровня насилия, особенно от людей без криминального прошлого.

В целом, уровень насилия летом обычно растёт на 30%. Но в этот раз уровень на 160% выше обычного. Частично этот рост списывают на то, что люди выходят из карантина и группировки возвращаются к разборкам. Тем более весной показатели были низкими. Также специалисты в Нью-Йорке указывают на реформу системы выхода под залог, на освобождение преступников из тюрем, где бушевал коронавирус, на новые правила для полицейских, а также на потери штата полицейских от Covid-19. Отдельным фактором предстаёт и психологическая обстановка, ведь весной полицейских воспринимали как героев, а после убийства Джорджа Флойда всё резко изменилось.

Одни предполагают, что как только полиция станет следить за оборотом нелегального оружия, ситуация изменится. Другие приводят пример Канзаса, где почти всё оружие легально, и оно есть у многих местных жителей, пишет The Times.