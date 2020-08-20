Названы преимущества нового пулемета «Калашникова»

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20.08.2020, 16:08, Новости дня

Ручной пулемет РПЛ-20, который разрабатывают в концерне «Калашников», оснастят стволами разной длины, чтобы избавиться от перегрева, сообщил заместитель председателя движения «Сильная Россия» Герой РФ полковник Александр Головашкин.

«В том виде, в котором сейчас существует РПК-16, он по сравнению с предыдущей моделью РПК-74 уже претерпел существенные изменения в лучшую сторону именно в модернизации и удобстве использования. У него есть возможность смены ствола, что позволило решить проблему перегрева при стрельбе, причем стволы разной длины: длинный ствол для стрельбы на дальние расстояния, для работы в поле, и короткий ствол для боя в составе группы, в городе или в помещении», – отметил Головашкин РИА «Новости».

Он отметил, что оружие будет иметь телескопический приклад. Это сделает его удобнее для стрелка, поскольку огонь можно будет вести с пояса и лежа с упора. У пулемета модернизировали сошки, из-за чего произошла правильная развесовка пулемета, что создает хорошую кучность стрельбы.

С практической точки зрения РПК-74 был не слишком удобным и длинным, особенно это сказывалось при транспортировке на себе в горных участках с альпинистским снаряжением.

«У РПК-16 телескопический ствол, облегченная и очень удобная рукоятка, пластик – все это, конечно, дает определенные преимущества. И я надеюсь, что разработчики концерна «Калашников» не ударят в грязь лицом и новая модель будет еще лучше», – подвел итог полковник.

Напомним, концерн «Калашников» в рамках государственного оборонного заказа разрабатывает новый ручной пулемет, его планируется представить на форуме «Армия-2020».



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