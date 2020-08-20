 

На угольной шахте в Китае произошел взрыв, есть жертвы

20.08.2020, 16:08, Новости дня

В Китае на угольной шахте произошел взрыв, погибли несколько человек, сообщают СМИ.

Инцидент произошел на востоке страны в округе Цзясян, минимум семеро погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CGTN.

Также сообщается о девяти пострадавших. По факту взрыва началось расследование. Других подробностей не приводится.

На прошлой неделе в Коми на шахте «Воргашорская» произошло обрушение, погибли четыре человека. В компании АО «Воркутауголь», которой принадлежит шахта, сообщили, что, по предварительным данным, причиной обрушения могло стать нарушение техники безопасности. Тела погибших при обрушении достали из-под завалов, возбуждено уголовное дело.



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