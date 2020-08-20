Ученые создали ярчайший флуоресцентный материал в мире

20.08.2020, 15:53, Разное

Учёные из США и Дании создали ярчайший флуоресцентный материал в мире. Его планируется использовать в производстве солнечных батарей, светящихся красок и лазерных установках.

Исследователи из Университета Индианы, при содействии своих коллег из Копенгагена, смогли решить задачу хаотичного перемещения флуоресцентных частиц в объекте. Именно эта особенность делала все предметы, излучающие свет в темноте, довольно тусклыми и малозаметными. Учёные решили подмешать краситель прямо в макроциклические молекулы, которые имеют форму звезды. В результате этого действия само соединение преобразовалось в кристальные решётки, а яркость заметно увеличилась. Полученный материал удалось высушить и измельчить в порошок. Вещество добавили в состав полимерных материалов и по итогу экспертам удалось получить не просто флуоресцентный объект, а и изменить цвет его свечения, существенно повысив яркость.

Новая разработка позволит продвинуть технологии по сбору космического излучения и света. Это поможет повысить энергоэффективность солнечных батарей, а также разработать совершенно новые красители. Лазерные технологии тоже получат преимущество с использованием нового вещества, так как оно позволит изменять оптические характеристики предметов.