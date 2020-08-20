Ученые из США создали методику восстановления хряща в суставах

20.08.2020, 15:53, Разное

Ученые из США разработали новую методику восстановления хряща в суставах. Для стимуляции регенерации ткани используются скелетные стволовые клетки, сообщается в статье журнала Nature Medicine.

Для создания способа регенерации хрящевой ткани суставов специалисты взяли за основу результаты предыдущих исследований, во время которых удалось выделить скелетную стволовую клетку, способствующую формированию и развитию кости, хряща, некоторых типов клеток. Повреждения хрящей лечат, в основном, методом микроперелома. После просверливания сустава тело получает возможность самостоятельно создавать похожие на хрящ ткани.

В Медицинской школе Стэнфордского университета эксперты решили использовать костный морфогенетический белок – BMP2. Применение такой молекулы ведет к более быстрому формированию суставной кости, которой изначально нанесли небольшое повреждение. Перед завершением процесса восстановления исследователи заблокировали молекулу под названием фактор роста эндотелия сосудов – VEGF. Как объяснил Чарли К.Ф. Чан, являющийся доцентом кафедры хирургии, в результате удалось получить хрящ, состоящий из клеток такого же типа, что и натуральный, имеющий сопоставимые механические свойства. С его помощью у грызунов с остеоартритом была восстановилась подвижность, а боль значительно уменьшилась.