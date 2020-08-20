Все ракеты SpaceX становятся практически бесплатными после нескольких запусков

20.08.2020, 15:53, Разное

Ракеты Falcon 9 корпорации SpaceX становятся практически бесплатными уже после нескольких запусков. Возвращаемая первая ступень позволяет получить небывалую экономическую выгоду для космического агентства.

Илон Маск, являющийся создателем компании SpaceX, пояснил в социальных сетях об экономической выгоде своих ракет SpaceX с многоразовой первой ступенью. Исходя из его доклада следует, что после третьего запуска все ракеты Falcon 9 становятся практически бесплатными. Для подготовки и заправки многоразовой первой ступени требуется менее 10% общей стоимости, так как внушительная часть средств тратилась как раз на двигатели, являющиеся самым дорогим модулем первой ступени. Теперь же экономия от первых двух пусков Falcon 9 нивелирует затраты на производство одной ракеты и уже начиная с третьего запуска ракетоноситель позволяет начать сохранять средства космического агентства.

Стоимость одной новой Falcon 9 для коммерческих заказчиков оценивается в 60 млн долларов. При этом цена на первую ступень составляет более 60% от этой суммы. В SpaceX отметили, что их первая ступень ракетоносителя рассчитана на 10 запусков. В августе корпорация отчиталась об успешном применении первой ступени шестой раз подряд.