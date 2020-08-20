 

СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий младшей сестре

20.08.2020, 15:50, Новости дня

Разведка Южной Кореи полагает, что лидер Северной Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын делегировал часть полномочий своей младшей сестре Ким Е Чжон, информирует Yonhap.

По данным разведки, общегосударственными делами по праву делегирования сейчас управляет Ким Е Чжон, которая занимает пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

«Лидер КНДР все еще оставляет за собой полноту верховной власти, но она (власть) понемногу делегируется», — заключили в южнокорейской разведке, передает RT.

Также отмечается, что часть полномочий, в особенности в экономической сфере, была передана новому председателю кабинета министров Ким Док Хуну и заместителю председателя Госсовета Пак Бон Дю.

Напомним, в конце апреля в СМИ появились утверждения о серьезных проблемах со здоровьем и даже смерти лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной. В Южной Корее также утверждали, что причиной «исчезновения» могут быть меры предосторожности в связи с коронавирусом.

В самой КНДР объявили, что северокорейский лидер работает с документами. В начале мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о появлении Ким Чен Ыны на публике.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на арену международной политики выходит новый игрок – Ким Е Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и валькирия режима чучхе.



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