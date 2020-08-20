Супруга Ефремова рассказала о пьянках актера до аварии

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20.08.2020, 15:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в Москве, неоднократно возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения и с характерными для побоев травмами, сообщила его супруга Софья Кругликова в Пресненском суде.

«Один раз он пришел домой со сломанным ребром, в другой – с гематомой на лице. Для моего мужа главное – это реакция публики на него. Он мог провоцировать ее, а потому мог и по морде получать от людей. Бывало такое», – сказала Кругликова, выступая в качестве свидетеля защиты, передает ТАСС.

На суде прокурор зачитала документы, согласно которым Ефремов после первых следственных действий отправился не домой, а к другой женщине, которая два раза вызывала ему скорую.

«Я не знаю что там было, вероятно, кто-то его туда привез. Я встретила мужа уже дома. В Казарменном переулке я не бывала, адрес этот мне не знаком», – сообщила Кругликова.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев после прокомментировал высказывание прокурора.

«Где же ваша женская солидарность?», – обратился к ней защитник.

Кругликова рассказала, что за день до аварии на телефоне артиста были исходящие звонки на неизвестный номер.

«В тот день [перед ДТП] в его телефоне я нашла прозвоны на незнакомый номер, причем они были исходящие. Я звонила на этот номер, но он недоступен. Я просила всех друзей его проверить, но этого телефона ни у кого нет», – цитирует Кругликову РИА «Новости».

Она просила установить владельца номера, но тот отказывал ей.

У Ефремова также зафиксировали хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), Кругликова считает, что это заболевание могло ему передаться по наследству.

«Его мама страдала болезнью легких, страдал также и его отец. Я полагаю, что у Михаила это наследственное», – сказала жена актера.

Ранее Кругликова сообщила о странных следах на шее артиста и травмах после ДТП. По ее словам, Ефремов сильно переживал случившееся и рыдал навзрыд.

В среду в суде допросили свидетелей: актеров Никиту Высоцкого и Татьяну Беркович, поэта Андрея Орлова.

Сообщалось также, что Пресненский суд приобщил к материалам дела против актера Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник. Специалист-автотехник в суде призвал в расследовании аварии учитывать «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».



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