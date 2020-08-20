Держим в голове: мигрень лечится

20.08.2020, 15:45, Разное



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Мигрень – это мучительная головная боль в сопровождении тошноты и рвоты. И эта боль длится часами. 1 миллиард людей из почти 8, населяющих планету, страдают от этого диагноза. Мигрень – преимущественно болезнь молодых женщин, хотя известно, что приступы испытывают и мужчины. Наполеон, Альфред Нобель и Стивен Кинг могли бы подтвердить. На их гениальной жизни это не сказалось, зато в наше время диагноз “мигрень” входит в пятёрку причин нетрудоспособности.

Известно, что существует генетическая предрасположенность к мигрени. Но эта предрасположенность, скорее, относится к области эпигенетики. Т.е., да, мигрень закодирована в ДНК. Но чтобы этот кодовый замок сработал, к нему нужен ключ. Таким ключом становятся внешние факторы: от погоды и стресса до еды и запахов. В “генах мигрени” зашифрована работа сосудов, нервов и восприятие боли.

Существует три гипотезы о ведущих механизмах мигрени. Сосудистая считает виновником боли расширение мозговых артерий (а не их сужение, как это часто можно услышать). Нейроваскулярная теория утверждает, что первично чрезмерное возбуждение тройничного нерва. Ещё вариант – это взгляд на мигрень как самостоятельное заболевание головного мозга.

Такое разнообразие причин объясняет в том числе широкий спектр лекарств, которые купируют приступы. Триптаны – главное оружие против начавшейся мигрени. Антиконвульсанты успешно применяются для профилактики болезни. В ряде случаев спасают противовоспалительные: ибупрофен и аспирин. Против мигрени невролог может прописать бета-блокаторы, регулирующие работу сердца, и антидепрессанты, которые эффективно лечат хроническую головную боль. А в 2019 году FDA одобрило моноклональные антитела именно для лечения мигрени.

Существуют простые критерии, по которым сам пациент может заподозрить мигрень:

ощущается сильная пульсирующая боль с одной стороны головы;

приступ длится от 4 до 72 часов;

при движении боль усиливается;

когда болит голова, тошнит или есть рвота;

раздражает свет и/или звуки.

Это не полный, но достаточный список. Если большая часть описания похожа на вашу головную боль, вероятно, невролог поставит диагноз “мигрень”. Пациенту важно знать, что для диагностики головной боли практически никогда не нужны дорогостоящие обследования вроде МРТ или УЗИ сосудов. Диагноз ставится на основании осмотра, опроса и дневника головной боли.

Профилактика – важная составляющая в терапии мигрени. Часто триггеры – условия, при которых возникает боль, – повторяются, и можно попытаться исключить их из своей жизни. Например, в некоторых случаях отказ от сыра и кофе мог бы сократить количество приступов.