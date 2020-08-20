 

В Германии зафиксировали наибольший с апреля суточный прирост больных COVID-19

20.08.2020, 15:25, Новости дня

В Германии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 1707 человек. Об этом 20 августа информирует Институт имени Роберта Коха.

Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа выявили в землях Северный Рейн–Вестфалия (395) и Бавария (394).

Общее число летальных исходов среди носителей коронавируса достигло в Германии 9253.

Днем ранее в стране зарегистрировали 1510 новых больных.

“Немецкая волна” отмечает, что суточный прирост пациентов с COVID-19 достиг самого высокого уровня с конца апреля. За последние сутки в Германии от коронавирусной инфекции скончались еще 10 человек.

Всего с начала пандемии в Германии подтвердили 228 621 случаев COVID-19, выздоровели 204 800 больных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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