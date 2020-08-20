 

Если Байден победит… The Times о возможных переменах во внешней политике США с уходом Трампа

20.08.2020, 14:56, Новости дня

Джо Байден, который претендует на пост американского президента, активно критикует нынешнего лидера Дональда Трампа и обещает в случае избрания вернуться к тому положению дел, которое было при Обаме. Однако автор статьи в The Times отмечает, что это далеко не всегда возможно, а иногда и идёт вразрез с интересами Штатов.


Reuters

Джо Байден в случае избрания планирует повернуть время вспять и в международных отношениях вернуться в эпоху до Трампа, восстановить лидерские позиции США, созвать саммит по климату, продлить СНВ-III без привлечения Китая, пишет The Times. В его правление вернутся саммиты с традиционными союзниками, которые Трамп заменил на двусторонний формат с прежними врагами Штатов. Вернутся и договоры, которые Трамп разорвал.

Как отмечает автор статьи, эта стратегия напоминает политику Обамы. Тот первые два года вёл политику, как Буш, а когда начал действовать по-своему, никто от этого особенно счастливее не стал.

Так, Байден собирается вернуться к ядерной сделке по Ирану, хотя сейчас у Штатов позиции на переговорах лучше, чем до выхода из сделки. Впрочем, у экспертов надежда на то, что вместе с Байденом придёт экспертная команда Обамы, которая понимает, что возврат к былому невозможен.

Большой проблемой для Байдена станет Китай, который в последнее время стал гораздо агрессивней. По словам автора статьи, вряд ли Байдену удастся стереть изменения последних четырёх лет. Однако он отмечает, что Байден собирается действовать с помощью союзов и партнёрских отношений со странами. По словам учёных, которые Байдена поддерживают, понятие «Америка превыше всего» часто приводит к изоляции Америки и невозможности достигнуть цели.

Что же до Израиля, то команда Байдена не собирается связывать военную помощь и политику Тель-Авива. Но при этом он осудил признание Трампом столицей Израиля Иерусалим.

При этом Байден постоянно обещает вернуть домой американских военных из горячих точек в Афганистане и на Ближнем Востоке. Трампа часто критикуют за жёсткость по отношению к НАТО, но, по мнению автора статьи, в результате при дополнительном финансировании альянс может концентрироваться на терроризме и киберугрозах.

Отдельно автор статьи выделяет Индию и Бразилию — там у власти демагоги, но и с ними Штаты собираются работать, чтобы сдерживать влияние Китая. В Пхеньяне Байдена не очень-то любят, и, по словам экспертов, у него будет ещё меньше, чем у Трампа, возможностей снизить напряжённость. Автор статьи также напоминает, что Байден в своё время призывал Обаму не бомбить Ливию.

Что же до Европы, то эксперты Байдена уже вырабатывают стратегию, как починить отношения США и Европы. В частности, они предлагают покончить с торговой войной с ЕС, пообещать бороться с изменением климата, сфокусировать НАТО на Арктике и Балтийском море, где РФ активна, бороться против авторитарных режимов, защищать демократию, пишет The Times.



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