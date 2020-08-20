 

Пандемия привела к буму спроса на подержанные машины в США

20.08.2020, 14:56, Новости дня

Эксперты зафиксировали резкий рост спроса на подержанные машины в США, передаёт ABC News. Кто-то хочет вести себя более экономно во времена пандемии, другие хотят отказаться от использования общественного транспорта.

Спрос на подержанные машины растёт. В начале пандемии подержанные, или, как любят говорить продавцы, машины с пробегом, почти не интересовали покупателей. Теперь же, как выяснил наш корреспондент по транспорту, Джио Бенитез, они практически улетают с прилавков!

У многих людей не хватает денег, но есть и хорошая новость: тем, кто хочет продать, купить или разменять свою машину на меньшую, пандемия помогла. Цены на подержанные машины растут, а оценка по трейд-ин становится всё выше, что ведёт к ускорению рынка.

ДЖЕССИКА КОЛДУЭЛЛ, исполнительный директор раздела Insights на Edmunds: Люди хотят иметь доступный транспорт. Те, кто раньше покупал новые машины, в следующий раз хотят быть несколько более ответственными с финансовой точки зрения. Также некоторые покупают машину впервые, не желая, вероятно, пользоваться общественным транспортом.

Данные с онлайн ресурса Edmunds про автомобили и мотоциклы показывают, что средняя цена на все машины по трейд-ин, проданные в июле, выросла до суммы в более 14 тысяч долларов. В июне это было около 12 тысяч. Получается рост в более 16 процентов. Это скачок в две тысячи долларов. Такую тенденцию мы наблюдаем по всей стране. Но одни машины популярнее других.

ДЖЕССИКА КОЛДУЭЛЛ: Мы заметили во многом скачок спроса на пикапы, большие джипы, спорткары.

Подержанные машины растут в цене.

ДЖЕССИКА КОЛДУЭЛЛ: Пусть даже технически ценность вашей машины ниже, потому что у неё пробег больше, износ больше. Но из-за высокого спроса люди готовы платить за эти подержанные машины больше денег.

В качестве совета тем, кто хочет продать машину: проводите анализ, узнавайте её реальную цену, будьте честны по поводу её состояния. Далее получите предложение по покупке машины или через дилера подержанных машин, или онлайн. И не бойтесь торговаться.

Дата выхода в эфир 18 августа 2020 года. 



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